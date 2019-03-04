"Блокируют стишки": Шнуров ушел из Instagram в знак протеста
05:27, 04 марта 2019Мир
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По его словам, теперь он завел телеграм-канал.
Шнуров объявил об уходе из Instagram / скриншот
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил об уходе из инстаграма из-за блокировки его творчества. Об этом он написал в своем инстаграме.
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По его словам, теперь он завел телеграм-канал.
«Всем привет! Обращаюсь к прогрессивной общественности. В последнее время в Instagram стали часто блокировать мои стишки. Не знаю, то ли по жалобам, то ли еще по каким-то причинам», — посетовал музыкант на видео, опубликованном в Instagram.
Ранее Шнуров пожаловался, что его стихотворение «о прелестях эпохи неолита» быстро заблокировали.
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