"Блокируют стишки": Шнуров ушел из Instagram в знак протеста

По его словам, теперь он завел телеграм-канал.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил об уходе из инстаграма из-за блокировки его творчества. Об этом он написал в своем инстаграме.

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По его словам, теперь он завел телеграм-канал.

«Всем привет! Обращаюсь к прогрессивной общественности. В последнее время в Instagram стали часто блокировать мои стишки. Не знаю, то ли по жалобам, то ли еще по каким-то причинам», — посетовал музыкант на видео, опубликованном в Instagram.

Ранее Шнуров пожаловался, что его стихотворение «о прелестях эпохи неолита» быстро заблокировали.