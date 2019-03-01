Обладатель "Оскара" Рами Малек сыграет злодея в юбилейном фильме о Джеймсе Бонде - СМИ

Роль "девушки Бонда" в фильме может исполнить Люпита Нионго.

Американский актер Рами Малек, получивший в этом году "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль Фредди Меркюри в фильме "Богемная рапсодия", сыграет главного злодея в юбилейном 25-м фильме об агенте 007 Джеймсе Бонде.

Как сообщает Collider, cлухи о возможном участии Малека в съемках бондианы уже обсуждались в конце прошлого года, однако съемки "Бонда 25" накладываются на съемки финального эпизода сериала "Мистер Робот", где Малек играет главную роль. Однако сообщается, что агентам актера удалось согласовать графики съемок.

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О персонаже, которого сыграет Малек, пока ничего не известно. Есть информация, что главный злодей этой части бондианы будет слепым. Самого же агента 007 сыграет Дениэл Крейг, и, вероятно, этот фильм станет последним, где именно он исполнит роль Бонда.

Также, по информации источников Deadline, известна и главная кандидатура на роль "девушки Бонда". Эту роль предложили актрисе Люпите Нионго, сыгравшей Никиа в "Черной пантере".

Премьера фильма запланирована на апрель 2020 года.

Как сообщал УНИАН, Рами Малек упал со сцены в зрительный зал на церемонии вручения премии "Оскар".