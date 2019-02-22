цей матеріал доступний українською

Фейковые Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились во Вьетнаме (фоторепортаж)

16:30, 22 февраля 2019
Мир
145 0

Говард Экс, австралийско-китайский подражатель северокорейского лидера Ким Чен Ына, и Рассел Уайт, который выдает себя за президента США Дональда Трампа, позировали для фотографий в отеле Metropole перед предстоящим саммитом Трампа-Кима в Ханое.

Ранее стало известно, что австралийский актер китайского происхождения Говард Экс, изображающий северокорейского лидера Ким Чен Ына, прибыл в Ханой в преддверии второго саммита США и КНДР. Об этом Экс заявил порталу VN Express.

Он не стал раскрывать своих планов, но пообещал, что его появление на публике будет ярким и неожиданным.

Сам Говард Экс называет своего персонажа «Ким Чен Ым». В июне прошлого года Говард также присутствовал в Сингапуре, когда состоялся первый саммит США-КНДР.

Он рассказал, что таможня досматривала его багаж и допрашивала о его политических взглядах в течение двух часов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп и Ким Чен Ын