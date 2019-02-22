СМИ раскрыли тайну перчаток великого кутюрье Карла Лагерфельда

Выяснилась причина, из-за чего немецкий дизайнер Карл Лагерфельд постоянно носил перчатки. Аксессуар был важен модельеру не только с точки зрения стиля.

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Об этом сообщает The Independent. «В старину считалось невежливым здороваться с человеком в перчатках. Более того, они визуально удлиняют руки, а вы знаете, что по-французски означают длинные руки? Это значит, что ты влиятелен», - говорил сам Лагерфельд.

Он также отмечал, что предпочитает гловелетты(перчатки без пальцев), поскольку в них удобно делать эскизы.

Кроме того, эксперты предположили, что любовь к перчаткам у Лагерфельда возникла из-за того, что с раннего возраста дизайнеру не нравились его собственные руки.

«Когда мне было 14 лет, я хотел начать курить, чтобы выглядеть взрослым. Но моя мама сказала, что мои руки недостаточно красивы, чтобы их показывать при курении», - заявлял модельер.

Ранее сообщалось, что известный мировой кутюрье Карл Лагерфельд умер 19 февраля в возрасте 85 лет во Франции от рака поджелудочной железы.

Как сообщал УНИАН, великий модернист современности Карл Лагерфельд заявлял, что каждый человек достоин самостоятельно написать свою историю. Вероятно, поэтому точная дата его рождения неизвестна даже Британской энциклопедии.