Стало известно, как похоронят легендарного Карла Лагерфельда

Тело легендарного модельера подвергнут кремации.

Стали известны некоторые подробности похорон легендарного модельера Карла Лагерфельда, который умер 19 февраля.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на западные СМИ, тело знаменитого кутюрье подвергнут кремации без церемонии. При жизни сам Лагерфельд хотел, чтобы его кремировали и прах смешали с прахом его матери и кошки, если бы та умерла раньше него.

Как сообщал УНИАН, Карл Лагерфельд умер в 85 лет. Модельер, который в конце своих показов всегда выходил на поклон, впервые не сделал этого месяц назад. 22 января кутюрье пропустил два показа Chanel в Париже. Позже представители бренда заявили, что он чувствовал себя уставшым.