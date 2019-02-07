"Ты проклял его": поклонники Децла угрожают известному актеру

Фанаты Толмацкого припомнили резиденту Comedy Club пророчество в кавер-версии на песню "Вечеринка".

Совсем недавно в Москве простились с рэпером Кириллом Толмацким, известным как Децл.

После поминок поклонники исполнителя умудрились раздуть скандал, пишет "Дни.ру".

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Фанаты Толмацкого припомнили резиденту Comedy Club пророчество в кавер-версии на песню "Вечеринка". Наделенная долей черного юмора песня была исполнена еще 15 лет назад.

Ревва жестко пошутил о преждевременной смерти одного из самых популярных на тот момент артистов. "Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района", – спел юморист.

Поклонники Децла пришли в ярость. Многие из них теперь грозят Ревве возмездием. "Ты проклял Децла, живи теперь с этим", "Берегись кармы", – атакуют фанаты Толмацкого Instagram Реввы.

Как сообщал УНИАН, что Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, у 35-летнего рэп-исполнителя остановилось сердце.