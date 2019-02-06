Отец Децла прокомментировал результаты экспертизы на наркотики

По словам отца музыканта, результаты экспертизы будут готовы только через две недели.

Отец покойного рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, прокомментировал результаты экспертизы на наркотики.

Об этом сообщает РБК.

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Отец музыканта заявил, что информация о результатах экспертизы по факту смерти рэпера Кирилла Толмацкого является недостоверной, так как результаты будут готовы только через две недели. Поэтому все, что сейчас пишут о результатах экспертизы, по его словам, не соответствует действительности.

Также он сообщил, что экспертизу проводят следователи из Ижевска.

О том, что у следствия в настоящий момент нет заключения экспертизы, сообщила также старший помощник руководителя СУ СК России по Удмуртской Республике Вера Филиппова.

Напомним, Децл умер в ночь на 3 февраля, после выступления в ижевском клубе «Пош». Ему было всего 35 лет. Предварительной причиной смерти музыканта называют остановку сердца.

Децл прославился в начале двухтысячных годов. Его дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в РФ, с тиражом более миллиона экземпляров.