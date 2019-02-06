Отец Децла прокомментировал результаты экспертизы на наркотики
Отец покойного рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, прокомментировал результаты экспертизы на наркотики.
Об этом сообщает РБК.
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Отец музыканта заявил, что информация о результатах экспертизы по факту смерти рэпера Кирилла Толмацкого является недостоверной, так как результаты будут готовы только через две недели. Поэтому все, что сейчас пишут о результатах экспертизы, по его словам, не соответствует действительности.
Также он сообщил, что экспертизу проводят следователи из Ижевска.
О том, что у следствия в настоящий момент нет заключения экспертизы, сообщила также старший помощник руководителя СУ СК России по Удмуртской Республике Вера Филиппова.
Напомним, Децл умер в ночь на 3 февраля, после выступления в ижевском клубе «Пош». Ему было всего 35 лет. Предварительной причиной смерти музыканта называют остановку сердца.
Децл прославился в начале двухтысячных годов. Его дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в РФ, с тиражом более миллиона экземпляров.