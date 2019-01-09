В сети представили посмертный трек лидера Linkin Park (видео)

Песня Cross Off была записана в 2017 году всего за несколько месяцев до трагической гибели певца.

В сети представили посмертный трек лидера Linkin Park Честера Беннингтона. Гитарист группы Lamb Of God Марк Мортон выпустил сингл, записанный совместно с покойным вокалистом.

Читайте такжеГод без Честера Беннингтона: самые популярные хиты группы Linkin Park

Об этом сообщило издание MusicFeeds. "Песня Cross Off была записана в 2017 году всего за несколько месяцев до трагической гибели певца", - сказано в сообщении.

Трек войдет в альбом, который Мортон готовит к выходу 1 марта.

Анонсируя релиз песни, Марк Мортон отметил голос Беннингтона, который невозможно перепутать ни с каким другим.

«Это божий дар. Ты слышишь Честера и знаешь, что это Честер», — признал он.

41-летний вокалист рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года в своем доме в Калифорнии. По информации СМИ, в последние годы певец боролся с наркотической и алкогольной зависимостью.

В 1997 году Беннингтон принял приглашение Майка Шиноды и стал вокалистом группы Linkin Park. С первого альбома Hybrid Theory группа стремительно начала набирать популярность. На данный момент на счету коллектива девять альбомов и самые высокие музыкальные награды, в том числе "Грэмми".