Лобода похвасталась российскими наградами
Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda похвасталась российскими наградами.
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Постер с логотипами российских премий, лауреатом которых она стала в 2018 году, певица опубликовала на странице в Instagram.
"Хороший был год. Я благодарю каждого за возможность стоять там, где мы есть. За веру в на , за вашу любовь и поддержку. Мы идем дальше... Спасибо", – написала она.
Среди премий, которыми наградили певицу в РФ – "Золотой граммофон" и "Песня года".
Хороший был год 🔥🌪 Я благодарю каждого за возможность стоять там , где мы есть. За веру в нас , за вашу любовь и поддержку Мы идём дальше... Спасибо 🤲 @sonymusicrussia @music.yandex @muztv @russkoe_radio @ru_tv @zharatv @russianmusicawards @bravopremia @pesnyagoda_official @natellakrapivina