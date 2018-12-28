Лобода похвасталась российскими наградами

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda подвела итоги уходящего года и вспомнила, какими премиями ее наградили в России.

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda похвасталась российскими наградами.

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Постер с логотипами российских премий, лауреатом которых она стала в 2018 году, певица опубликовала на странице в Instagram.

"Хороший был год. Я благодарю каждого за возможность стоять там, где мы есть. За веру в на , за вашу любовь и поддержку. Мы идем дальше... Спасибо", – написала она.

Среди премий, которыми наградили певицу в РФ – "Золотой граммофон" и "Песня года".