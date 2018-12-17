Принц Гарри с женой отказались праздновать Рождество с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон - СМИ

По информации источников издания, принц Гарри и его беременная супруга планируют провести каникулы в резиденции королевы Елизаветы II под названием Сандрингем.

Герцоги Сассекские отказались находиться во время традиционных рождественских каникул в загородном доме в графстве Норфолк, где будут гостить принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Об этом сообщает The Sun.

По информации источников издания, принц Гарри и его беременная супруга планируют провести каникулы в резиденции королевы Елизаветы II под названием Сандрингем. Она расположена всего в паре километров от дома Уильяма и Кейт.

По мнению собеседника, в Сандрингеме не "так много места, поэтому их выбор Гарри и Меган Меган довольно удивителен". Он также предположил, что герцоги просто хотят собственное пространство и предпочитают проводить время отдельно от семьи старшего брата.

В прошлом году на рождественские праздники Герцоги Сассекские гостили у принца Уильяма и Кейт Миддлтон и, по их словам, "фантастически провели время".

Как сообщал УНИАН ранее, принц Гарри и Меган Маркл переедут в новый дом Фрогмор-хаус. дом находится на территории Виндзорского дворца. На данный момент в здании проводятся ремонтные работы.