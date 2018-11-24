Принц Гарри и Меган Маркл переселятся в пригород Лондона (видео)
21:43, 24 ноября 2018Мир
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По официальной версии, на такой шаг молодая пара решится из-за рождения ребенка.
Меган Маркл и принц Гарри \ REUTERS
По официальной версии, на такой шаг молодая пара решится из-за рождения первенца, который должен появиться на свет весной.
Впрочем, по данным британских СМИ, молодые супруги перееду из-за напряженных отношений между Гарри и его братом принцем Уильямом, который также живет с семьей в Кенсингтонском дворце.
Переезд пары запланирован на начало 2019 года.
Принц Гарри и Меган Маркл переселятся в пригород Лондона
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