Принц Гарри и Меган Маркл переселятся в пригород Лондона (видео)

По официальной версии, на такой шаг молодая пара решится из-за рождения ребенка.

По официальной версии, на такой шаг молодая пара решится из-за рождения первенца, который должен появиться на свет весной. Впрочем, по данным британских СМИ, молодые супруги перееду из-за напряженных отношений между Гарри и его братом принцем Уильямом, который также живет с семьей в Кенсингтонском дворце. Переезд пары запланирован на начало 2019 года.

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