Президент Франции пообещал поднять минимальную зарплату в стране на 100 евро

Также Макрон пообещал отменить запланированное увеличение налогов для малообеспеченных пенсионеров.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал увеличить минимальные заработные платы и налоговые льготы.

Об этом он заявил 10 декабря во время обращения к нации, передает Громадське.

По его словам, минимальная заработная плата увеличится на 100 евро в месяц с 2019 года.

Также Макрон пообещал отменить запланированное увеличение налогов для малообеспеченных пенсионеров.

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"Я понимаю возмущение семей, которые работают весь день и им не хватает на жизнь или пенсионеров, которые всю жизнь вкладывали в пенсионные накопления и сегодня находятся в затруднительном положении. Это проблемы сорокалетней давности, которые обрастали как снежный ком, это болезнь нашего демократического общества, которое все больше расслаивается. И теперь мы столкнулись с этим лицом к лицу. Мы не дали ответ на это возмущение, этот гнев и я принимаю на себя часть ответственности за это", - отметил он.

Также Макрон призвал к обсуждению проблем, которые беспокоят протестующих, на дебатах с участием всей страны.

Напомним, ранее французские власти решили отменить повышение налога на топливо, которое было запланировано на 1 января, из-за массовых протестов "желтых жилетов".

Демонстрации, которые переросли в уличные беспорядки и вандализм в Париже в минувшие выходные, начались в ноябре в знак протеста против повышения налогов на топливо, за счет которого власть собиралась финансировать природоохранные мероприятия. Митинги быстро стали организованным движением против президента Эммануэля Макрона. Его обвиняют в проведении политики, которая особенно ударила по небогатых семьях.

Это самые масштабные беспорядки во Франции за последние 50 лет. По последним данным, число задержанных превысило 1700 человек.