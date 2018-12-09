Протесты «желтых жилетов» во Франции: премьер-министр призвал начать новые переговоры

Глава французского правительства в телевизионном обращении отметил, что «диалог начался и должен продолжаться».

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп призвал начать новые переговоры с участниками протестов «желтых жилетов», охвативших Париж и другие города страны.

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Как сообщает Радио Свобода, глава французского правительства в телевизионном обращении отметил, что «диалог начался и должен продолжаться».

«Президент (Эмманюэль Макрона) будет говорить, и он предложит меры, которые будут подпитывать диалог», - сказал Филипп.

Как сообщал УНИАН, количество задержанных в ходе протестов «желтых жилетов» во Франции достигла 1723 человек. В протестах в субботу, 8 декабря, по всей стране приняли участие порядка 136 тысяч человек.

Представители движения «желтых жилетов», которые сперва требовали отмены повышения налога на горючее, теперь требуют общего снижения налогов, повышения зарплат и пенсий, а также выступают против политики президента Макрона и его реформ.