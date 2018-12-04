"Аквамен", "Щелкунчик" и новые "Мстители": названы номинанты на «Оскар» за «Лучшие визуальные эффекты»

Шорт-лист из 10 фильмов будет опубликован во второй половине декабря.

Американские киноакадемики назвали 20 фильмов, которые поборются за премию «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты». Список выглядит так:

«Аквамен»

«Бамблби»

«Кристофер Робин»

«Мир Юрского периода 2»

«Миссия невыполнима: Последствия»

«Мстители: Война бесконечности»

«Мэри Поппинс возвращается»

«Остров собак»

«Первому игроку приготовиться»

«Приключения Паддингтона 2»

«Суперсемейка 2»

«Тихое место»

«Удивительный мир Марвена»

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

«Хан Соло: Звездные войны. Истории»

«Хроники хищных городов»

«Человек на Луне»

«Человек-муравей и Оса»

«Черная Пантера»

«Щелкунчик и четыре королевства»

Шорт-лист из 10 фильмов будет опубликован во второй половине декабря. А окончательный список номинантов на 91 премию Американской киноакадемии объявят 22 января 2019 года.

Вручение наград пройдет 24 февраля 2019 года в Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Трансляцию прямого эфира церемонии будут вести более 225 стран. Интересно, присоединится ли к этому марафону телеканал «Украина»?