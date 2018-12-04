"Аквамен", "Щелкунчик" и новые "Мстители": названы номинанты на «Оскар» за «Лучшие визуальные эффекты»
Американские киноакадемики назвали 20 фильмов, которые поборются за премию «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты». Список выглядит так:
«Аквамен»
«Бамблби»
«Кристофер Робин»
«Мир Юрского периода 2»
«Миссия невыполнима: Последствия»
«Мстители: Война бесконечности»
«Мэри Поппинс возвращается»
«Остров собак»
«Первому игроку приготовиться»
«Приключения Паддингтона 2»
«Суперсемейка 2»
«Тихое место»
«Удивительный мир Марвена»
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
«Хан Соло: Звездные войны. Истории»
«Хроники хищных городов»
«Человек на Луне»
«Человек-муравей и Оса»
«Черная Пантера»
«Щелкунчик и четыре королевства»
Шорт-лист из 10 фильмов будет опубликован во второй половине декабря. А окончательный список номинантов на 91 премию Американской киноакадемии объявят 22 января 2019 года.
Вручение наград пройдет 24 февраля 2019 года в Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Трансляцию прямого эфира церемонии будут вести более 225 стран. Интересно, присоединится ли к этому марафону телеканал «Украина»?