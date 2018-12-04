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Победа "желтых жилетов": премьер Франции объявил о приостановке роста налогов на топливо

14:29, 04 декабря 2018
Мир
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Протесты во Франции / REUTERS

Об этом сообщает Associated Press.

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Как сообщал УНИАН, во Франции с 17 ноября продолжаются акции против повышения цен на топливо, организованные инициативой "Желтые жилеты". Протестное движение направлено против планов правительства продолжить повышение налогов на топливо в 2019 году. Участники акций заявляют, что повышение налога уже привело к росту цен на топливо до уровня, который не наблюдался с начала 2000-х годов. Сейчас один литр бензина А-95 во Франции стоит около двух евро.

В субботу, 2 декабря, протесты разразились с новой силой. Наиболее разрушительным масштаб оказался в Париже, где протестующие жгли автомобили, громили витрины и даже серьезно повредили Триумфальную арку. Несколько сотен человек задержаны, более сотни получили ранения только во французской столице.

Власти Франции даже задумалась над возможностью чрезвычайного положения, чтобы предотвратить повторение насилия.

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Теги: #протесты#Франция