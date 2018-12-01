Во время столкновений в Париже ранены почти 100 человек, более 200 арестованы

Столкновения между участниками акции «Желтых жилетов» и полицейскими также вспыхнули в других городах и поселках.

В Париже сегодня во время акции протеста, которая переросла в беспорядки, против повышения цен на топливо были ранены почти 100 человек, более 200 человек полиция арестовала.

Как сообщает Reuters, участники акции бросали в полицейских взрывчатку, жгли автомобили и разбивали витрины магазинов.

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Полиция использовала светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водяные пушки по протестующим на вершине Елисейских полей и в нескольких других местах по всему городу, включая площадь Бастилии. Более десятка станций метро были закрыты.

Акция «Желтых жилетов» началась 17 ноября и проходит уже третий уикенд подряд. Участники акции скоординировались через социальные сети. Протестующие блокировали дороги по всей Франции и препятствовали доступу к торговым центрам, фабрикам и некоторым складам топлива. Некоторые эксперты обеспокоены тем, что в движение «Желтых жилетов» могли проникнуть агрессивные крайне правые и крайне левые группы.

Столкновения между участниками акции и полицейскими также вспыхнули в других городах и поселках.

Как сообщал УНИАН, во Франции с 17 ноября продолжаются акции против повышения цен на топливо, организованные инициативой "Желтые жилеты"

Протестное движение направлено против планов правительства продолжить повышение налогов на топливо в 2019 году. Участники акций заявляют, что повышение налога уже привело к росту цен на топливо до уровня, который не наблюдался с начала 2000-х годов. Сейчас один литр бензина А-95 во Франции стоит около двух евро.