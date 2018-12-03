Звезда "50 оттенков серого" вышла в свет в платье от украинского дизайнера (фото)

Знаменитости все чаще обращаются к украинским дизайнерам.

Все больше американских знаменитостей предпочитают наряды от украинских дизайнеров.

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За последние несколько месяцев уже несколько звезд выходили в свет, снимались в клипах или фотосессиях в нарядах made in Ukraine.

На днях на красную дорожку 17-го международного кинофестиваля в Марракеше Дакота Джонсон вышла в белом макси-платье украинского бренда Bevza.

Звезда фильма «50 оттенков серого» выглядела очень утонченно и естественно в своем образе.

Бренд уже «похвастался» этим событием в Instagram stories.