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Звезда "50 оттенков серого" вышла в свет в платье от украинского дизайнера (фото)

16:58, 03 декабря 2018
Мир
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Знаменитости за рубежом все чаще обращаются за услугами к украинским дизайнерам / Instagram

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За последние несколько месяцев уже несколько звезд выходили в свет, снимались в клипах или фотосессиях в нарядах made in Ukraine.

На днях на красную дорожку 17-го международного кинофестиваля в Марракеше Дакота Джонсон вышла в белом макси-платье украинского бренда Bevza.

Звезда фильма «50 оттенков серого» выглядела очень утонченно и естественно в своем образе. 

Бренд уже «похвастался» этим событием в Instagram stories.

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Теги: #50 оттенков серого