Звезда "50 оттенков серого" в ремейке культового хоррора "Суспирия": вышел трейлер

Сюжет фильма рассказывает о серии таинственных убийств в знаменитой балетной школе Европы.

Amazon Studios опубликовала трейлер фильма "Суспирия". Главную роль в нем исполнила Дакота Джонсон, известная по фильму "50 оттенков серого". Также в фильме сыграли Хлоя Грейс Морец и Тильда Суинтон. Саундтрек к фильму написал фронтмен группы Radiohead Том Йорк. В США фильм выйдет в прокат 2 ноября.

Режиссер фильма - Лука Гуаданьино, который был номинирован на Оскар за фильм "Зови меня своим именем". Ранее он уже работал и с Джонсон, и со Суинтон.

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Фильм является ремейком одноименного хоррора 1977 года Дарио Ардженто. Сюжет рассказывает о серии таинственных убийств в знаменитой балетной школе Европы.

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