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Умер британский певец Девин Лима

12:41, 22 ноября 2018
Мир
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Об этом сообщает TMZ со ссылкой на родственников исполнителя. Отмечается, что певец мужественно боролся с онкологией. В прошлом году Девину поставили страшный диагноз - рак надпочечников. Однако ему не удалось победить недуг. Утром 21 ноября сердце музыканта остановилось.

Лима стал участником коллектива LFO в 1999 году. Одна из наиболее популярных песен группы - Summer Girls. Всего они выпустили два альбома - LFO и Life is Good. В 2010 году в возрасте 36 лет умер один из участников трио Рич Кронин. У музыканта была лейкемия (рак крови).

Как сообщал УНИАН, ранее в России скончался известный певец, исполнитель знаменитого хита "Плачет девушка в автомате" Евгений Осин.

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Теги: #Британия#певец