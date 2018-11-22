Умер британский певец Девин Лима

В прошлом году Девину поставили страшный диагноз - рак надпочечников.

На 42-м году жизни скончался британский поп-певец, участник популярного в 1990-е трио LFO Девин Лима.

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Об этом сообщает TMZ со ссылкой на родственников исполнителя. Отмечается, что певец мужественно боролся с онкологией. В прошлом году Девину поставили страшный диагноз - рак надпочечников. Однако ему не удалось победить недуг. Утром 21 ноября сердце музыканта остановилось.

Лима стал участником коллектива LFO в 1999 году. Одна из наиболее популярных песен группы - Summer Girls. Всего они выпустили два альбома - LFO и Life is Good. В 2010 году в возрасте 36 лет умер один из участников трио Рич Кронин. У музыканта была лейкемия (рак крови).

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