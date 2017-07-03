"В кошельке пусто": исполнитель хита из 90-х оказался на грани смерти

У российского музыканта Евгения Осина, известного по песне "Плачет девушка в автомате", отказали ноги.

Об этом передает "СтарХит".

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"Две недели назад у меня отказали нижние конечности. Причинои? тому стали проблемы с позвоночником. Я живу один, с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам. Вдобавок у меня сломано плечо – неудачно ударился о бетонную стену в прошлом месяце. Требуется несколько операции? – здоровье совсем сдало. Держать гитару не могу, а о часовых выступлениях на сцене и вовсе придется забыть. Грустно, поклонники привыкли видеть меня веселым парнем в брюках клеш, а сеи?час от него ничего не осталось", - пожаловался певец.

Певцу требуется провести ударно-волновую терапию. Но у музыканта денег даже на консультацию.

"Мне нужно в больницу. Но в кошельке пусто. Последние сбережения забрали телевизионщики, которые обещали снять про меня сюжет и уверяли, что отправят на лечение за границу. Я пустил их в квартиру. Несколько недель кормил, тратил свое время, а они обманули... В беде меня никто не поддерживает, все сам. Дома мучаюсь один, дочь Агния и бывшая жена Наталья совсем забыли, не звонят. Врачи говорят, что может понадобиться операция стоимостью 60 тысяч, а потом костыли и даже специальное инвалидное кресло. Работы у меня нет, авторских перечислении? тоже. Остается только просить помощи у людеи?!" - говорит Осин.

Ранее певец злоупотреблял алкоголем, однако в 2016 году Осин признался, что завязал. Артист начал помогать семье. Как рассказывал мужчина, он выплатил долг по алиментам, а также наладил контакт с наследницей Агнией.