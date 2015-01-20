Financial Times: Министры иностранных дел ЕС раскритиковали призыв к смягчению политики в отношении России

Кристиан Оливер, Роман Олеарчик и Генри Фой в своей статье, которая называется «Министры иностранных дел ЕС раскритиковали призыв к смягчению политики в отношении России», опубликованной в британской газете Financial Times, пишут, что предложение Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о том, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о смягчении своей политики относительно России, вызвало резкую реакцию со стороны Великобритании, Польши и других сторонников жесткой линии, в то время как интенсивность боевых действий на востоке Украины увеличилась.

Федерика Могерини, глава внешнеполитического ведомства ЕС, разослала министрам иностранных дел стран-членов ЕС материалы для обсуждения вопроса о потенциальном сближении с Россией, в том числе о возможности ослабить некоторые экономические санкции против Москвы.

Тем не менее, на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник дипломаты из Лондона, Варшавы, стран Балтии и некоторые другие жестко раскритиковали это предложение, назвав его стратегической ошибкой, поскольку сейчас Москва начала наращивать конфликт в Донбассе.

Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд подчеркнул, что Евросоюз должен оставаться «объединенным и дисциплинированным», отвечая на действия России. «Мы бы все хотели, чтобы у нас появилась возможность смягчить санкции, но это должно произойти только тогда, когда Россия будет выполнять свои обязательства», – сказал он.

Несмотря на подписание соглашения о прекращении огня в сентябре, боевые действия в восточной Украине продолжаются, и эпицентром стал Донецкий аэропорт, от которого после ожесточенных боев остался разбомбленный каркас из взорванного бетона и деформированной стали. Как украинская армия, так и пророссийские повстанцы заявили в понедельник, что аэропорт находится под их контролем. Как сообщили украинские власти, за последние дни во время боевых действий погибло трое солдат, еще 66 были ранены.

Хотя аэропорт больше не функционирует, он имеет стратегическое значение, поскольку находится недалеко от центра Донецка, крупнейшего города на территории, захваченной сепаратистами в восточной Украине, где базируются силы сепаратистов, которых поддерживает Россия.

СНБО вызвал еще больше опасений о том, что на востоке Украины может начаться открытая война, объявив, что «две тактические дивизионные группы российской армии» вошли на территорию Украины. Президент Петр Порошенко призвал к немедленному возобновлению мирных переговоров с участием западных министров иностранных дел и других лидеров.

Гжегож Схетына, министр иностранных дел Польши, настаивал на том, что нет никакой возможности изменить политику ЕС по отношению к России, «особенно на фоне того, что происходит сегодня в Донецке и Луганске, где возобновились боевые действия».

«Россия продолжает отправлять тяжелое вооружение и солдат [на границу с Украиной], поэтому ничего не изменилось, и у Европейского Союза нет никаких оснований для того, чтобы стать более открытым в отношениях с Россией», – сказал он в Брюсселе, где встретились министры, чтобы обсудить предложения г-жи Могерини.

В своем документе г-жа Могерини предположила, что ЕС мог бы попытаться улучшить отношения с Россией, начав переговоры по ряду вопросов, таких как выдача виз или энергетическая политика.

Внешнеполитическое ведомство ЕС также попросило министров обсудить возможность разграничения санкций, введенных в связи с конфликтом в восточной Украине и тех, которые были ответом на оккупацию Крыма. Теоретически это позволило бы ЕС смягчить санкции в случае деэскалации конфликта на востоке Украины, даже если Крым будет и дальше оставаться под российской оккупацией.

Линас Линкевичус, министр иностранных дел Литвы, сказал, что «материалы для обсуждения» г-жи Могерини посылают неверные сигналы.

«Я не считаю, что мы должны думать о том, как возобновить сотрудничество; Россия должна думать о том, как возобновить сотрудничество… Я не вижу причин, по которым мы должны что-либо выдумывать», – сказал он.

41-летняя Федерика Могерини, бывший министр иностранных дел Италии, была спорной кандидатурой для замены Кэтрин Эштон на посту Верховного представителя ЕС. Помимо того, что у нее совсем небольшой опыт – она находилась на должности министра в течение всего шести месяцев до того, как ее кандидатуру выдвинули на пост Верховного представителя ЕС в августе – критики также опасались того, что ее позиция в отношении России будет слишком мягкой.

После встречи министров г-жа Могерини сказала следующее об отношениях между ЕС и Россией: «Нормализации отношений не происходит, нет никакого возврата к ведению бизнеса с Россией «как обычно»… Те, кто ожидал увидеть разногласия в ЕС по поводу России, будут немного разочарованы».

Государства-члены ЕС согласились с тем, что необходимы дополнительные дипломатические шаги с акцентом на «глобальные и региональные проблемы», такие, как Афганистан и Ливия. «Мы на самом деле заинтересованы в политическом диалоге с Россией», – сказала Могерини.

Дебаты по поводу России внутри ЕС станут более оживленными в течение следующих месяцев, так как экономические санкции, введенные в отношении Москвы за ее поддержку сепаратистов в Украине, вскоре нужно будет пересмотреть.

Многие европейские дипломаты считают, что такие большие страны-члены ЕС как Италия и Франция, скорее всего, будут выступать за то, чтобы Евросоюз уменьшил давление на Россию. Венгерские и словацкие чиновники также выразили опасения по поводу санкций.

Позиция Германии может иметь решающее значение в ходе дебатов по поводу санкций. До этого времени немецкие власти настаивали на том, что ЕС не должен отступать до тех пор, пока Москва не разрядит обстановку, выполнив условия Минского договора – соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом, достигнутого в сентябре.

По словам некоторых дипломатов, инициатива г-жи Могерини вызвала беспокойство среди сотрудников Дональда Туска, польского председателя Европейского Совета, который в некоторых случаях препятствовал ее попыткам потенциально установить дружественные отношения с Россией.

«Мы не считаем, что пришло время отказаться от санкций или посылать какие-либо сигналы о том, что мы готовы сделать это», – сказал Мартин Лидегаард, министр иностранных дел Дании.