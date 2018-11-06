Звезда "Мстителей" признан самым сексуальным мужчиной в мире (фото)

Журнал People назвал голливудского актера Идриса Эльбу самым сексуальным мужчиной.

Британский актер Идрис Эльба признан самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People.

Читайте такжеForbes назвал самых высокооплачиваемых актеров сериалов

Актер заявил, что новый "титул" стал для него сюрпризом. Эльба также признался, что, несмотря на то, что уже в школе он активно занимался спортом, его фигура была далека от идеала – по его словам, он был очень высоким и худым.

"Надо мной издевались. Но как только я отрастил усы, я стал самым крутым парнем в корпусе", – признался актер.

Идрис Эльба является одним из самых востребованных актеров его поколения в Голливуде. Он снимается как в крупнобюджетных блокбастерах, например, экранизациях комиксов Marvel, фантастических фильмах "Прометей", "Темная башня", "Тихоокеанский рубеж" и других, так и в малобюджетных драмах. Эльба также озвучивает персонажей популярных мультфильмов. Его голосом говорят герои проектов "Зверополис", "В поисках Дори" и других.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году звание "Самый сексуальный мужчина мира" по версии People получил певец Блейк Шелтон.