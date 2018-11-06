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Звезда "Мстителей" признан самым сексуальным мужчиной в мире (фото)

15:00, 06 ноября 2018
Мир
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REUTERS

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Актер заявил, что новый "титул" стал для него сюрпризом.  Эльба также признался, что, несмотря на то, что уже в школе он активно занимался спортом, его фигура была далека от идеала – по его словам, он был очень высоким и худым.

"Надо мной издевались. Но как только я отрастил усы, я стал самым крутым парнем в корпусе", – признался актер.

Идрис Эльба является одним из самых востребованных актеров его поколения в Голливуде. Он снимается как в крупнобюджетных блокбастерах, например, экранизациях комиксов Marvel, фантастических фильмах "Прометей", "Темная башня", "Тихоокеанский рубеж" и других, так и в малобюджетных драмах. Эльба также озвучивает персонажей популярных мультфильмов. Его голосом говорят герои проектов "Зверополис", "В поисках Дори" и других.

REUTERS

Как сообщал УНИАН, в 2017 году звание "Самый сексуальный мужчина мира" по версии People получил певец Блейк Шелтон.

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Теги: #актеры#голливуд#фильм Мстители Marvel