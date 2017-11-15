"Не надо меня ненавидеть": назван самый сексуальный мужчина в мире

Журнал People ежегодно присуждает звание самого сексуального мужчины в мире одному из представителей сильного пола в шоу-бизнесе. На этот раз сию почетную отметку получил... кантри-певец, судья американского шоу "Голос", бойфренд Гвен Стефани - 41-летний Блейк Шелтон.

Его портрет украсил свежий выпуск глянцевого еженедельника. "Спасибо, People! Не надо меня ненавидеть, но я прекрасен. Не могу дождаться, чтобы засунуть эту обложку Адаму Ливайну в одно место", - шутливо прокомментировал полученное звание Блейк Шелтон.

В 2013-м певец Адам Ливайн был назван Sexiest Man Alive по версии журнала. Обыграть эту ситуацию решено было на шоу "Голос", наставниками которого они с Блейком являются, пишет HelloMagazine.

Звание "Самый сексуальный мужчина мира" Блейк Шелтон получил вслед за Дуэйном Джонсоном. Годом ранее победителем в голосовании становился Дэвид Бекхэм. Также журналом People в свое время были отмечены: Брэдли Купер, Чэннинг Татум, Хью Джекман, Брэд Питт, Бен Аффлек, Джуд Лоу, Киану Ривз, Мел Гибсон и многие другие.