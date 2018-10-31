В России из-за отсутствия технологий провалилось создание ударного беспилотника

Беспилотник должен был стать российским ответом на западные разработки, в частности американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk.

Заморозка проекта российского тяжелого ударного летательного беспилотника вызвана нехваткой средств на высокотехнологичную микроэлектронику.

Об этом пишет российский военный еженедельник "Звезда".

"Нехватка отвечающих современным требованиям отечественных микропроцессоров, датчиков, программных продуктов - все это недавно поставило крест на перспективном проекте тяжелого ударно-разведывательного беспилотника", - пишет издание.

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Летные испытания первого прототипа-демонстратора "Альтаир" начались в июле 2016 года. В мае 2017-го был продемонстрирован второй прототип беспилотника. На разработку "Альтаира" российские военные потратили более трех миллиардов рублей, однако в октябре текущего года проект свернули.

Беспилотник должен был стать российским ответом на западные разработки, в частности американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk.

Аппарат массой три тонны с размахом крыла 28,5 метра способен нести нагрузку до двух тонн, преодолевать расстояние в 10 тысяч километров, подниматься на высоту до 12 километров и находиться в автономном полете до двух суток.

Ранее УНИАН сообщал, что причиной аварии ракеты "Союз-ФГ", произошедшей 11 октября, стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.