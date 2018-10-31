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В России из-за отсутствия технологий провалилось создание ударного беспилотника

23:26, 31 октября 2018
Мир
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В России прекратили разработки «Альтаира» / фото SteSus85/wikipedia.org

Заморозка проекта российского тяжелого ударного летательного беспилотника вызвана нехваткой средств на высокотехнологичную микроэлектронику.

Об этом пишет российский военный еженедельник "Звезда".

"Нехватка отвечающих современным требованиям отечественных микропроцессоров, датчиков, программных продуктов - все это недавно поставило крест на перспективном проекте тяжелого ударно-разведывательного беспилотника", - пишет издание.

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Летные испытания первого прототипа-демонстратора "Альтаир" начались в июле 2016 года. В мае 2017-го был продемонстрирован второй прототип беспилотника. На разработку "Альтаира" российские военные потратили более трех миллиардов рублей, однако в октябре текущего года проект свернули.

Беспилотник должен был стать российским ответом на западные разработки, в частности американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk.

Аппарат массой три тонны с размахом крыла 28,5 метра способен нести нагрузку до двух тонн, преодолевать расстояние в 10 тысяч километров, подниматься на высоту до 12 километров и находиться в автономном полете до двух суток.

Ранее УНИАН сообщал, что причиной аварии ракеты "Союз-ФГ", произошедшей 11 октября, стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.

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Теги: #Россия#оружие#беспилотник