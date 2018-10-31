В России назвали причину падения ракеты "Союз"

Катастрофа произошла из-за сбоя в датчике разделения ступеней, заявляют в "Роскосмосе".

Причиной аварии ракеты "Союз-ФГ", произошедшей 11 октября, стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.

Об этом сообщил в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает "ТАСС".

Читайте такжеПри сборке ракеты "Союз" на Байконуре применяли грубую силу, что могло привести к аварии - росСМИ

"Пару дней назад закончила работу аварийная комиссия, авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению второй ступени. Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней", - сказал Крикалев на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

Как сообщал УНИАН, во время запуска российской ракеты "Союз" произошла авария.