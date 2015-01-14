СМИ: Россия перебросила солдат вплотную к границе с Финляндией

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Село когда-то входило в состав Финляндии, но после Советско-финской войны в 1940 году стало территорией СССР, а впоследствии и России.

С 2009 года военная база здесь была почти заброшена. В селе жили только гражданские и небольшое количество пограничников. Сейчас же Кремль решил восстановить базу в Алакуртти, от которой до ближайшего финского города Салла российским солдатам достаточно преодолеть 60 километров.

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Издание сообщает, что на базу в Алакуртти прибыли 800 солдат, которые взялись восстанавливать казармы. Когда они закончат, здесь можно будет разместить до 3 тысяч российских военных. Вероятно передислокация войск к границам Финляндии обусловлена обострением спора между Россией, Данией, Канадой и США из-за залежей нефти и газа в Арктике.