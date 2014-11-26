Россия перебросила в Крым 14 новейших истребителей

Об этом заявил врио командующего 27-й смешанной авиационной дивизии Игорь Романов, передает ТАСС.

Согласно сообщению, в среду сюда из Краснодарского края прибыли десять истребителей Су-27СМ и четыре Су-30М2.

"Сегодняшний день станет знаменательным для всех нас, когда на нашу полосу осуществили посадку современные боевые самолеты. После нелегкой напряженной работы аэродром преобразился и стал одним и самых современных", - отметил Романов.

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Как сообщил источник в вооруженных силах, всего в авиаполку в Бельбеке теперь будет 24 боевых и шесть учебно-боевых самолетов. Первые учебно-тренировочные полеты начнутся 1 декабря.

Сейчас на аэродроме Бельбек базируется 62-й истребительный авиационный полк, который входит в состав 27-й смешанной авиадивизии. Он был создан в 1941 году в Ейске, в мае 1942 года принимал участие в обороне Севастополя. С 1947 постоянно базируется на Бельбеке, входил в состав войск ПВО Советского Союза.