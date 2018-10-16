"Слезы потекли рекой": Алла Пугачева расплакалась перед камерой (видео)

Пугачева предстала в образе рокерши и не смогла сдержать эмоций на съемках клипа.

Алла Пугачева расплакалась во время съемок клипа своего стилиста Алишера.

Читайте также"Мумия безжизненная": Пугачева шокировала поклонников нездоровой худобой (фото)

Алишер успел опубликовать несколько коротких видеороликов со съемок клипа. Пугачева в клипе появилась в образе рокерши, надев косуху и металлические аксессуары. В один из моментов Пугачева не смогла сдержать эмоций, а на ее глазах выступили слезы.

«Больше всего на свете, не хотел бы видеть плачущей Аллу Борисовну, но так получилось, что во время сьемки клипа она настолько глубоко пропустила через себя текст песни, которуюя пел, что слезы потекли ручьем. В этот момент песни мне надо было подойти к ней и спеть ключевые слова конкретно ей, но увидев слезы Аллы, у меня подкатил ком в горле и я не смог произнести ни одного слова, и я просто обнял ее и сам заплакал. Да, я понимал, что это просто съемка клипа, это просто песня, но именно в этот момент мне стало ясно, почему миллионы людей любят Аллу Пугачеву, потому что она верит искренне в то, что поет и эти чувства и эмоции передает всем нам со сцены. Когда я обнял Аллу Борисовну, мне казалось, что ее обнял весь мир, чтобы она не плакала», — отметил Алишер.

Подписчики стилиста были потрясены эмоциями певицы в видеоролике.

Ранее юморист Масим Галкин опубликовал первое совместное фото с российской певицей Аллой Пугачевой после новостей о разводе.