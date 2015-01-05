Во время извержения вулкана на Камчатке произошел выброс пепла на высоту в 6 км

На пути распространения облака населенные пункты отсутствуют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геофизическую службу РАН.

"Выброс был зарегистрирован по сейсмическим данным. Его высота составила до 6 тыс. метров над уровнем моря", - сообщили эксперты.

Событию предшествовало сильное вулканическое дрожание. Облако пепла распространилось на север. Выпадения вулканических частиц не зафиксировано.

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"Сейчас Ключевской закрыт плотной облачностью. У его кратера продолжается термальная аномалия. Она незначительна по площади, но значительна по температуре - 65 градусов", - сообщил собеседник агентства.

По словам жителей поселка Ключи, который расположен ближе всего к вулкану (30 км), периодически слышен грохот в районе исполина. Наблюдение за вулканом продолжается.