Во время извержения вулкана на Камчатке произошел выброс пепла на высоту в 6 км
Выброс пепла на высоту до 6 тыс. метров над уровнем моря произвел вулкан Ключевской на Камчатке.
На пути распространения облака населенные пункты отсутствуют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геофизическую службу РАН.
"Выброс был зарегистрирован по сейсмическим данным. Его высота составила до 6 тыс. метров над уровнем моря", - сообщили эксперты.
Событию предшествовало сильное вулканическое дрожание. Облако пепла распространилось на север. Выпадения вулканических частиц не зафиксировано.
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"Сейчас Ключевской закрыт плотной облачностью. У его кратера продолжается термальная аномалия. Она незначительна по площади, но значительна по температуре - 65 градусов", - сообщил собеседник агентства.
По словам жителей поселка Ключи, который расположен ближе всего к вулкану (30 км), периодически слышен грохот в районе исполина. Наблюдение за вулканом продолжается.