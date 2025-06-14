Сенатор Линдси Грэм заявил, что Израиль защищает свое существование, тогда как РФ варварски вторгается в соседнюю страну.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал реакцию российских органов власти на израильскую атаку по Ирану. Соответствующее его сообщение появилось в сети Х.

Как известно, российский МИД 13 июня возмутился "неспровоцированными военными ударами по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам и объектам ядерно-энергетической инфраструктуры", а российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия "осуждает" действия Израиля, которые, по его словам, нарушают Устав ООН и международное право.

"То, что Путинская Россия предоставляет юридические консультации по применению силы, выглядит немного цинично даже для россиян. Израиль защищает свое существование. Россия прибегает к варварскому вторжению в соседнюю страну", - отметил Грэм.

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Также сенатор обратился отдельно к Китаю и Индии, предупредив их, что если они будут продолжать поддерживать "военную машину Путина", им некого будет обвинять, кроме себя.

Противостояние Израиля и Ирана: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Израиль ликвидировал восьмерых ключевых генералов Ирана. По данным СМИ, в результате масштабных израильских ударов погибли высокопоставленные командиры КСИР и руководства вооруженных сил Ирана. Это один из самых серьезных ударов по военному командованию Исламской Республики за последние десятилетия.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обострение между Израилем и Ираном имеет как негативные факторы - например, рост цен на нефть, так и положительные - возможность уменьшения военной помощи от Ирана для России. Также, по его словам, безусловно, следствием, когда обостряется ситуация на Ближнем Востоке, является увеличение помощи Израилю со стороны США.

Также аналитики Института изучения войны считают, что рост цен на нефть после израильских ударов по Ирану может увеличить доходы России от продажи нефти и улучшить способность России поддерживать свои военные усилия.

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