Ранее певица назвала себя квир-персоной.

Известная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поддержала ЛГБТК+ сообщество, приняв участие в Марш Равенства 14 июня в Киеве. Исполнительница опубликовала в Instagram несколько видео с мероприятия.

"Утро начинается с КиевПрайда, и мы уже собрались на марш. Тут очень много людей, много военных, много СМИ… И я очень счастлива", - отметила певица.

Она акцентировала, что это очень важный день для сообщества, и сделала откровенное признание:

"Это мой не первый марш.... С юношества я нахожусь в окружении представителей ЛГБТК+ сообщества".

Напомним, ранее Александра Зарицкая назвала себя квир-персоной, выразив публичную поддержку ЛГБТ-прайдам:

"Я сама себя считаю квиром. Вообще, квир-люди - люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому, это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если нужно".

Как писал УНИАН, 14 июня в Киеве прошел Марш Равенства. Это был первый марш, состоявшийся во время полномасштабной войны. На акцию зарегистрировались более 800 человек. В ней приняли участие ЛГБТК+ военные, активисты и дипломаты.

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