На Камчатке извергается крупнейший вулкан Евразии, самолетам рекомендуют облетать опасную зону

«Кратер Ключевского заполняется свежей лавой. Выбросы редкие и невысокие. Активность вулкана постепенно нарастает. Наблюдается непрерывное вулканическое дрожание, свечение над кратером и термальная аномалия», — рассказали в камчатском филиале Геофизической службы РАН, передает Дождь.

Вулкану присвоили желтый код авиационной опасности. Для самолетов, которые летают на высоте до шести тысяч метров, извержение может представлять опасность.

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Последний раз извержение было зафиксировано с августа по декабрь 2013 года. Высота выбросов достигала восьми тысяч метров над уровнем моря, а вытекшая лава растопила ледник Эрмана.

Вулкан Ключевской является одним из самых активных вулканов планеты. Извержения обычно случаются один раз за пять или шесть лет. Ключевской находится на отметке в 4750 метров над уровнем моря.