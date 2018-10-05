National Interest: Израильские F-35 легко справятся с российскими С-300

Израиль может уничтожить ракеты, как только Москва полностью отдаст их под контроль войск Асада.

Россия отправила в Сирию ракетные системы противовоздушной обороны С-300. Впрочем, сирийскому режиму Башара Асада понадобится еще несколько месяцев, чтобы под тщательным российским руководством научиться ими пользоваться.

А тем временем, развернутым оружием точно будут управлять военные советники, которых пришлет Москва. Присутствие российских войск будет означать, что Тель-Авиву придется временно воздержаться от удара по этим ракетным системам, если будет такая необходимость. Но если посмотреть на ситуацию чисто с военной точки зрения, то появление С-300 в Сирии никак не ограничивает возможности Израиля.

Об этом сегодня пишет National Interest напоминая, что в арсенале Тель-Авива есть F-35I, которые относительно легко могут расправиться с российскими С-300.

«Операционные возможности ВВС такие, что эти батареи никак не ограничивают их действия. Все знают, что у нас есть стелс-истребители, лучшие самолеты в мире. Эти российские батареи не способны их даже заметить», - сказал министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби.

Одной из главных задач F-35 изначально было подавление и уничтожение вражеских систем ПВО, таких как С-300. И в будущем эти истребители будут еще более грозными в выполнении этих задач благодаря программному обеспечению Block 3F и Block 4, а также различным техническим конфигурациям. Тель-Авив объявил, что его F-35 в полной боеготовности с декабря 2017 года. А в прошлом феврале он подписал соглашение с Lockheed Martin, согласно которому израильская модификация истребителя будет обновлена до Block 3F+ до декабря 2021 года.

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Но даже без доступа к полному функционалу Block 3F прямо сейчас, израильский флот F-35 дает ВВС страны способность нанести удар по сирийским С-300. Собственно, эти самолеты могут справиться с этой задачей лучше, чем любой другой истребитель. Сдерживающим фактором, правда, будет то, что этими ракетами сейчас напрямую управляют россияне.

В Москве говорят, что на подготовку солдат Сирии понадобится как минимум три месяца. Впрочем, Израиль может серьезно задуматься об уничтожении С-300, когда Россия окончательно передаст их под сирийский контроль.