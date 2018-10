"ГРУ ищет любовь?": журналисты показали анкету высланного из Нидерландов россиянина на сайте знакомств

Исследовательская группа Bellingcat нашла анкету на российском сайте знакомств высланного из Нидерландов сотрудника ГРУ Алексея Моренца.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Арик Толер, обнародовав соответствующий скриншот.

«ГРУ ищет любовь?», – пишет Толер.

Также журналисты выяснили, что фото в профиле россиянина вероятно сделано примерно за 650 метров от здания ГРУ РФ.

Как сообщал УНИАН, Нидерланды выслали из страны четырех граждан РФ, причастных к подготовке кибератаки на Организацию по запрету химического оружия (ОЗХО) в апреле этого года. Также офицеры российской разведки пытались похитить материалы расследования обстоятельств уничтожения «Боинга» рейса MH17 над Донбассом.

Министерство обороны Нидерландов обнародовало имена высланных из страны россиян. Так, кибератаку против ОЗХО готовили Алексей Моренец 1977 года рождения, Евгений Серебряков (1981), Олег Сотников (1972) и Алексей Минин (1972).

There's no way this is the same guy, right?

A participant at our current workshop found this on a Russian dating site.

GRU looking for love? pic.twitter.com/RBcylXTzj0