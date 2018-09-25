Шварценеггер отметил 25-летие сына на пивном фестивале (видео)

Актер и политик Арнольд Шварценеггер посетил фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене вместе с сыном Патриком и подругой, физиотерапевтом Хизер Миллиган.

На Октоберфесте 71-летний Шварценеггер отмечал день рождения сына, которому несколькими днями ранее исполнилось 25 лет.

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На одном из снимков Шварценеггер и его сын держат большие кружки пива. Оба одеты в традиционные баварские кожаные шорты ледерхозе и шляпы. А подруга — в народный костюм.

Посещение Октоберфеста стало для Шварценеггера ежегодной традицией.

В марте этого года актер перенес срочную операцию на сердце. Он поступил в больницу для замены клапана катетера, однако в ходе процедуры возникли сложности.