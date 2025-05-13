В обозримом будущем тонкие смартфоны должны появиться в ассортименте и других компаний, в том числе Apple.

Бренд Samsung официально представил Galaxy S25 Edge – свой рекордно тонкий и легкий флагман, который анонсировали еще в начале года. Он получил толщину всего 5,8 мм и вес 163 грамма.

Galaxy S25 Edge и правда очень тонкий. Для сравнения, толщина обычного Galaxy S25 составляет 7,2 мм, вес – 162 г. Толщина корпуса конкурента iPhone 16 Pro Max составляет 8,3 мм, вес – 227 г. Правда, в конце года Apple должна выпустить свой ультратонкий iPhone 17 Air, который будет и вовсе 5.5 мм в толщину.

Технически устройство стало улучшенной версией Galaxy S25 Plus: тот же 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+ и поддержкой гибридной частоты 1-120 Гц. Телефон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, который настроили специально для смартфонов Galaxy. У него 12 ГБайт ОЗУ и 256/512 ГБ накопителя.

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Из-за рекордной толщины пришлось пойти на пару компромиссов: во-первых, батарея в S25 Edge меньше, чем в обычном S25 – всего 3900 мАч, во-вторых, отсутствие телеобъектива. Здесь основной сенсор на 200 мегапикселей и два дополнительных модуля на 12 и 10 мегапикселей.

Из коробки Galaxy S25 Edge работает на базе Android 15 с оболочкой One UI 7. На борту полный набор фирменных ИИ-функций Galaxy AI. Samsung традиционно обещает 7 лет обновлений ОС и безопасности, что означает поддержку телефона вплоть до 2032 года.

Galaxy S25 Edge поступит в продажу 30 мая в трех цветах: Jetblack, Icyblue и Silver. Цена в США – от 1100 долларов (~45 000 грн).

Основным конкурентом Galaxy S25 Edge станет выходящий в сентябре iPhone 17 Air. Он будет даже тоньше, чем Galaxy S25 Edge и, скорее всего, дешевле, но в плане "железа" он будет уступать устройству Samsung.

Также известно, что Samsung до конца года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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