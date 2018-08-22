Вся в латексе: Ким Кардашьян блеснула на вечеринке в сексуальном мини-платье и с "золотой" картошкой фри (фото)

Ким Кардашьян пришла на вечеринку в Майами в сексуальном наряде и "золотой" картошкой фри.

Ким Кардашьян пришла на вечеринку Christie's, прошедшую в Майами, в облегающем розовом платье от Atsuko Kudo из латекса. Образ звезда дополнила оригинальным клатчем Judith Leiber в виде радужной упаковки с картофелем фри, прозрачными лодочками и солнцезащитными очками.

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