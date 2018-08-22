Вся в латексе: Ким Кардашьян блеснула на вечеринке в сексуальном мини-платье и с "золотой" картошкой фри (фото)

16:01, 22 августа 2018
Мир
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Кардашьян эпатировала на вечеринке / Instagram

Образ звезда дополнила оригинальным клатчем Judith Leiber в виде радужной упаковки с картофелем фри, прозрачными лодочками и солнцезащитными очками.

Кардашьян на вечеринке в Майами / Фото: Backgrid

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Теги: #Ким Кардашьян