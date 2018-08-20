"Одержима смертью": Ким Кардашьян посетила морг, чтобы научиться делать макияж покойникам

После этого она заставила свою мать – Крис Дженнер притвориться мертвой, чтобы попрактиковаться на ней. Ранее в шоу Ким утверждала, что она "одержима смертью".

Новый эпизод американского шоу "Семейство Кардашьян" запомнился зрителям надолго. Известно, что Ким Кардашьян занимается собственной линией косметики и парфюмов, она также без ума от макияжа. Ким посетила морг, чтобы научится делать макияж покойникам, передает Daily Mail.

После этого она заставила свою мать – Крис Дженнер притвориться мертвой, чтобы попрактиковаться на ней. Ранее в шоу Ким утверждала, что она "одержима смертью".

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"Сначала все шло хорошо, но потом я подумала, что меня вот-вот стошнит", – объяснила Ким, упоминая о том, что в морге ей объяснили, как они делают макияж и даже восстанавливают лица людей, которым, к примеру, выстрелили в лицо, отмечает "Сегодня".

В морге Ким составил компанию ее близкий друг и визажист Марио Дедиванович. "И я очень рада, что Марио пришел, потому что когда наступит "тот самый день", я буду в хороших руках", – сказала Ким.