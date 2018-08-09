Евгений Петросян и Елена Степаненко впервые прокомментировали свой развод

Супруги-юмористы надеются, что придут к согласию и взаимовыгодному разрешению вопроса.

Юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян впервые прокомментировали свой развод.

Они заявили об этом в эфире программы "Вести" на российском телеканале "Россия 1".

"У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Ну это житейское дело, ну что, ну так случилось. Все будет по суду. Как суд скажет, так и будет", — пояснила свою точку зрения юмористка.

Петросян в свою очередь заявил, что надеется сохранить дружеские и рабочие отношения с нынешней супругой даже после бракоразводного процесса.

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«Я надеюсь, что мы придем к согласию и взаимовыгодному разрешению этого вопроса. Очень хотелось бы сохранять добрые отношения в дальнейшем, потому что творческое взаимодействие многолетнее надо сохранить как художественную ценность какую-то», — отметил артист.

Ранее сообщалось, что 3 августа ряд российских СМИ сообщили о намерении Елены Степаненко и Евгения Петросяна развестись после 33 лет совместной жизни. Также сообщалось, что причиной развода, вероятно, стала молодая любовница Петросяна.