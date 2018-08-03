Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся

Артисты делят совместно нажитое имущество в суде. По словам Петросяна, он ничего не знал об иске, и назвал эту информацию недоразумением.

Российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись.

Об этом сообщают российские СМИ в связи с иском Степаненко в суд Москвы о разделе совместно нажитого имущества. Агентство "Москва" сообщило, что исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества между супругами будет рассмотрено в суде 6 августа.

Иск был подан еще 4 июля. По словам Петросяна, он ничего не знал об иске, и назвал эту информацию недоразумением.

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"Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение", - сказал он.

Он также решил не комментировать ситуацию о разводе.

"Давайте без комментариев. Какая вам разница, что у меня происходит? Без комментариев", - отметил Петросян.

Сама Степаненко отметила, что не может прокомментировать ситуацию, так как она находится на репетиции.

Ранее лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров сообщил о своем разводе с женой Матильдой.