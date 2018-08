Трамп назвал подозрительную встречу сына с российским юристом "полностью законной"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал факт встречи своего сына с российским юристом Натальей Весельницкой

Как написал глава Белого Дома на своей странице в Twitter, эта встреча не вызывает у него беспокойства.

Читайте такжеТрамп назвал страны, которые вмешиваются в дела США

«Тот факт, что меня беспокоит встреча моего замечательного сына, Дональда, в Трамп-Тауэр (с Натальей Весельницкой - ред.) – фейковые новости, абсолютная фальшифка. Это была встреча для получения информации об оппоненте (Халлари Клинтон – ред.), она полностью законная», – написал Трамп, добавив, что подобного рода встречи – традиционны для политики. К тому же, по его оценке, эта встреча ни к чему не привела и он не знал о ней.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!