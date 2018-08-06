Трамп назвал подозрительную встречу сына с российским юристом "полностью законной"

04:15, 06 августа 2018
Мир
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Дональд Трамп-младший / REUTERS

Как написал глава Белого Дома на своей странице в Twitter, эта встреча не вызывает у него беспокойства.

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«Тот факт, что меня беспокоит встреча моего замечательного сына, Дональда, в Трамп-Тауэр (с Натальей Весельницкой - ред.) – фейковые новости, абсолютная фальшифка. Это была встреча для получения информации об оппоненте (Халлари Клинтон – ред.), она полностью законная», – написал Трамп, добавив, что подобного рода встречи – традиционны для политики. К тому же, по его оценке, эта встреча ни к чему не привела и он не знал о ней.

Напомним, встреча Трампа-младшего с Натальей Весельницкой прошла в июне 2016 года в Нью-Йорке, через две недели после того, как Трамп стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Во встрече также приняли участие зять Трампа Джаред Кушнер и глава президентской кампании Трампа на тот момент Пол Манафорт.

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Теги: #Дональд Трамп#российское вмешательство