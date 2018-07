Израиль показал видео своих ударов по военным объектам в Сирии

Армия обороны Израиля нанесла удары по трем военным объектам в Сирии в ответ на проникновение сирийского беспилотника на территорию страны.

Об этом сообщается в Twitter израильской армии. Сообщается, что беспилотник, ранее проникший на север страны, был сбит ракетой Patriot.

Earlier tonight, Wednesday July 11th, the IDF targeted three military posts in Syria in response to the infiltration of the Syrian UAV into Israel that was intercepted by the IDF earlier today pic.twitter.com/BvaEOfHNDv