Израиль ответил на ракетный обстрел Голанских высот
05:27, 10 мая 2018Мир
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По данным сирийских СМИ, Израиль запустил с десяток ракет по Сирии, откуда иранские войска обстреляли Голанские высоты.
Голанские высоты, иллюстрация / REUTERS
Израильские военные ответили на обстрел своих позиций на Голанских высотах с территории Сирии.
Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, передает Reuters.
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"Мы отвечаем, но подробностей пока привести не могу", - сказал он.
Конрикус добавил, что, по их информации, израильские позиции были атакованы иранскими силами "Аль-Кудс", находящимися в Сирии.
По данным сирийских СМИ, Израиль запустил с десяток ракет по Сирии, откуда иранские войска обстреляли Голанские высоты.
Ранее израильские военные заявили, что иранские войска с территории Сирии выпустили около 20 ракет по Голанским высотам, которые находятся под контролем Израиля.
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