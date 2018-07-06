Бывшего Рианны Криса Брауна арестовали сразу после концерта

11:15, 06 июля 2018
Мир
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Крис Браун / REUTERS

Как сообщает CNN с ссылкой полицию, ордер на арест был выдан в соседнем округе. Причина ареста пока неизвестна.

Полицейские подкараулили Брауна прямо на концертной площадке и задержали певца как только он спустился со сцены.

В полиции добавили, что артист был отпущен после внесения залог.

В своем Instagram певец уже анонсировал завтрашнее шоу: "Что нового? Шоу завтра!".

What’s NEW🙄????? Show tomorrow!!!! ❤️

Публикация от CHRIS BROWN (@chrisbrownofficial)

Как сообщал УНИАН-Таблоид, бывшую девушку Брауна Рианну обвинили в воровстве бокалов.

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Теги: #арест