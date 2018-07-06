Бывшего Рианны Криса Брауна арестовали сразу после концерта
11:15, 06 июля 2018Мир
152 0
Артиста отпустили после внесения залога.
Крис Браун / REUTERS
Екс-бойфренда Рианны певца Криса Брауна арестовали сразу после его выступления в Уэст-Палм-Бич во Флориде.
Как сообщает CNN с ссылкой полицию, ордер на арест был выдан в соседнем округе. Причина ареста пока неизвестна.
Полицейские подкараулили Брауна прямо на концертной площадке и задержали певца как только он спустился со сцены.
В полиции добавили, что артист был отпущен после внесения залог.
В своем Instagram певец уже анонсировал завтрашнее шоу: "Что нового? Шоу завтра!".
Как сообщал УНИАН-Таблоид, бывшую девушку Брауна Рианну обвинили в воровстве бокалов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter