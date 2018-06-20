В эфире популярного шоу телеведущий обвинил певицу Рианну в воровстве бокалов (видео)

Американскую певицу Рианну подловили с бокалами, которые она вынесла из заведений на улицу.

В эфире "Шоу Грэма Нортона" телеведущий обвинил американскую певицу Рианну в воровстве бокалов из баров.

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Нортон представил несколько снимков певицы с бокалами и стаканами в руках и предположил, что она не возвращала заведениям тару.

Во время просмотра одного из снимков Рианна отметила, что именно этот бокал она вернула обратно в отель.