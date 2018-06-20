В эфире популярного шоу телеведущий обвинил певицу Рианну в воровстве бокалов (видео)
14:46, 20 июня 2018Мир
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Американскую певицу Рианну подловили с бокалами, которые она вынесла из заведений на улицу.
REUTERS
В эфире "Шоу Грэма Нортона" телеведущий обвинил американскую певицу Рианну в воровстве бокалов из баров.
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Нортон представил несколько снимков певицы с бокалами и стаканами в руках и предположил, что она не возвращала заведениям тару.
Во время просмотра одного из снимков Рианна отметила, что именно этот бокал она вернула обратно в отель.
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