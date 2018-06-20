В эфире популярного шоу телеведущий обвинил певицу Рианну в воровстве бокалов (видео)

14:46, 20 июня 2018
Мир
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REUTERS

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Нортон представил несколько снимков певицы с бокалами и стаканами в руках и предположил, что она не возвращала заведениям тару.

Во время просмотра одного из снимков Рианна отметила, что именно этот бокал она вернула обратно в отель.

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Теги: #8 подруг Оушена#Рианна