Крым стал опасной ловушкой для Трампа – Rzeczpospolita

Предположение о признании украинского полуострова российским – это слишком рискованное заигрывание с Кремлем даже для Трампа.

В субботу президент США Дональд Трамп намекнул, что не исключает возможности признания аннексии Крыма войсками России и отмены санкций, которые были введены против Москвы за это преступление.

В лучшем случае можно предположить, что это часть какой-то большой стратегической игры, которую ведут Пентагон и Белый дом, пишет польское издание Rzeczpospolita. Когда СССР был главным врагом Америки, Госсекретарь Генри Киссинджер пошел на сближение с Китаем ради сдерживания Москвы. Сегодня, когда Пекин стал главным конкурентом Вашингтона, мог бы произойти обратный маневр. США и Россия могли бы сблизиться ради противостояния Китаю. На это могут указывать различные позитивные сигналы Трампа в сторону Владимира Путина: приглашение его обратно в G8, сотрудничество в Сирии, а теперь еще и готовность уступить украинский Крым.

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Если это и есть стратегическая цель Америки, тогда может оказаться, что игра не стоит свеч. Признание аннексии Крыма означало бы одобрение российского нарушения основополагающих правил международного закона и допустимость использования грубой силы в будущем. Было бы это также шагом на встречу согласия США на разделение Европы на сферы влияния, после которого Украина оказалась бы на восточной стороне, а Польша – на западной. Путин бы достиг своей главной цели. А у Трампа появилась бы серьезная проблема в Европе, которая была бы не меньше по своему масштабу, чем сдерживание Китая.