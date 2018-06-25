Шенгенская зона может распасться на ряд более мелких - The Economist

Правительства постоянно нарушают правила зоны без паспортов, и это может вызвать ее крах.

Пять молодых политиков хохочут на прогулочном пароходе. Это единственное известное фото того дня в 1985 году, когда Бельгия, Люксембург, Франция, Германия и Нидерланды договорились покончить с пограничным контролем между ними. Это был зародыш того, что позже стало одним из особых достижений Евросоюза. Шенгенское соглашение, названо в честь люксембургского поселка рядом с рекой, в водах которой соглашение было подписано, - это единственная в мире столь большая "безпаспортная" зона. Сейчас в нее входят 26 стран, четыре из которых даже не члены ЕС, пишет The Economist.

Сам поселок, расположенный за считанные ярды от границ Франции и Германии, теперь встречает туристов музеями, скульптурами из люксембургской стали и двумя секциями Берлинской стены. Наиболее эмоциональные реакции демонстрируют посетители из-за пределов Шенгенской зоны, говорит директор местного музея Мартина Кнайп. В 2000-х восточные европейцы совершали паломничество в село, чье название стало синонимом свободы, в которой им много десятилетий отказывали. Сегодня турецкие гости, которые еще не отказались от мечты присоединиться к ЕС, оставляют сердечные записи в книге посетителей.

Шенгенская зона воплощает мечту о беспрепятственном движение по всему единому рынку ЕС. Она облегчает транспортировку товаров, усиливает туризм и позволяет 1,7 миллионам приграничных работников без проблем ездить на работу в соседние страны. Сельский председатель Шенгена Михель Глоден вспоминает изнурительные пограничные проверки в времена его юности. Немецкие пограничники могли еще приветливо помахать рукой, а французские жандармы с автоматами выглядели более угрожающе.

"Когда говоришь людям, что ты из Люксембурга, они говорят: ну, и что. А когда говоришь, что приехал из Шенгена, все знают это место. Даже в Австралии", - смеется Глоден.

Однако, Шенгенская зона в беде. Чиновники, которые запустили ее работу, плохо осознавали тот факт, что после сноса внутренних границ, нужно серьезно укрепить внешние. Но логика системы ощутимо напомнила о себе под давлением незаконной миграции на европейских южный фланг. Первая волна вспыхнула в 2011 году в разгар так называемой "арабской весны". Спустя несколько лет после того, Шенгенская зона чуть не прекратила свое существование, когда более миллиона мигрантов начали исследовать зону без границ, доводя системы приема беженцев некоторых стран до предела. Греция, которая часто становится конечной точкой для мигрантов, чуть не вылетела из договора. А другие страны начали вводить собственные пограничные проверки.

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Новые цифры, которые были обнародованы на этой неделе, указывают на сокращение как количества заявок об убежище, так и случаев незаконного пересечения границ. Но цифры, которые лидеры стран когда-то уважали, теперь стали неприемлемыми. Шесть стран Шенгена проводят определенные внутренние паспортные проверки. А некоторые поступают еще жестче. Водитель на трассе между Бельгией и Францией менее вероятно столкнется с неудобствами, чем, к примеру, тот, кто пересекает мост между Копенгагеном и Мальмо. Но все временные проверки растягивают "правила" безпаспортной зоны до критической точки.

Когда правительства чувствуют, что им нужно выбирать между защитой национальной безопасности и выполнением правил ЕС, они всегда отдадут предпочтение безопасности, убежден эксперт берлинского аналитического центра SWP Рафаэль Боссонг. Мало кто верит, что шесть стран отменят временный контроль в ноябре, когда срок действия истечет.

Это касается восточноевропейских стран, таких как Венгрия и Словения, чей страх перед крахом Шенгенской зоны может превратить их во второстепенных членов ЕС. Но Шенген стал жертвой кризиса доверия в Евросоюзе. Североевропейские страны не верят, что Греция и Италия должным образом охраняют свои границы. Антимигрантские политические движения затрудняют достижение компромисса, как это поняла в свое время канцлер Германии Ангела Меркель.

Чтобы все исправить нужно наконец разобраться с дебатами о беженцах, которые зашли в тупик. Давление людей, которые ищут убежище, передается от одной страны Шенгена другой, заставляя политиков строить стены. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер чуть не взорвал правящую коалицию в своей стране, предложив отслеживать на немецких границах движение беженцев, зарегистрированных в других странах ЕС. Его план предусматривает закрытие границ вдоль маршрутов мигрантов включительно с проездом Бреннера между Италией и Австрией. Давление может появиться и с другой стороны тоже. Более полумиллиона незаконных иммигрантов находятся в Италии. Новое правительство, которое обещает депортировать этих людей, может решить, что проще направить их на север.

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Сегодняшние проверки беспокоят, но они не страшны. Однако, более мрачное будущее нависает над Шенгеном. По мнению эксперта Migration Policy Institute Europe Элизабет Коллетт, возможны три развязки нынешнего кризиса. Во-первых, пограничный контроль постепенно может восстановиться в Шенгенской зоне с молчаливого согласия Брюсселя. Во-вторых, может появиться более жесткий "невидимый" контроль с помощью современных технологий. А в-третьих - Шенген может регрессировать до целого ряда меньших беспаспортных зон: зоны Бенилюкса, Скандинавской зоны, Иберийской и тому подобное. Единственный выход - это чтобы европейские лидеры как-то преодолели разногласия в своих взглядах на решение проблемы незаконной миграции.