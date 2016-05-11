ЕС договорился о контроле на внутренних границах Шенгена до ноября

Предложение Еврокомиссии о продлении пограничного контроля на внутренних границах Шенгена до ноября 2016 года сегодня поддержали представители 28 стран-членов ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Продолжение контроля на границах также должно быть согласовано Советом ЕС, который запланирован на полях встречи министров экономического развития стран ЕС в Брюсселе в четверг, 12 мая.

Проверки на внутренних границах в ЕС будут проводиться пограничными службами тех стран, которые являются членами Шенгенского соглашения.

Как известно, Германия стала первой страной среди стран Шенгенской зоны, которая ввела контроль на границах 13 сентября 2015 года. С тех пор контроль на границах много раз продлевался. Согласно поныне действующим правилам Шенгенской зоны (статья 29 Шенгенского кодекса о границах) Берлин мог продлить контроль только до 13 мая. Еврокомиссия в начале марта разработала "дорожную карту" по восстановлению привычной работы Шенгенской зоны без внутренних границ до декабря 2016 года.

Напомним, пограничный контроль внутри Шенгена был введен из-за кризиса с наплывом мигрантов. Сейчас 8 из 26 государств Шенгена ввели контроль на своих внутренних границах, что является "исключительно временной мерой".