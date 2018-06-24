Большинство нелегальных мигрантов стремятся попасть в Германию

По данным МВД Германии, мигранты, пытающиеся попасть в страну, в основном движутся по Балканскому маршруту.

Целью многих нелегальных мигрантов, въехавших на территорию Европейского Союза, является Германия.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министерство внутренних дел ФРГ.

"Большое количество мигрантов, уже какое-то время находящихся в Греции или только прибывших в эту страну, отправляются дальше - в Западную или Северную Европу", - заявила официальный представитель МВД.

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Греция, по ее словам, по-прежнему является "важным центром незаконной миграции в Европу и ключевым пунктом нелегальной перевозки людей".

Мигранты, пытающиеся попасть в ФРГ, а также в другие страны на западе и севере Европы, в основном движутся по Балканскому маршруту. Отправным пунктом для них являются сухопутные границы Греции с Македонией и Албанией, а также греческие воздушные и морские порты. Представитель немецкого министерства внутренних дел назвала эту территорию "темной зоной".

По данным Европейского союза, в настоящее время в Греции зарегистрированы более 50 тыс. мигрантов или беженцев. Лишь в этом году на греческие острова прибыли почти 12 тыс. просителей убежища, а турецко-греческую сухопутную границу до конца мая пересекли 6 тыс. мигрантов. По сравнению с прошлым годом, их доля возросла на 600 процентов.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за введение Евросоюзом финансовых санкций в отношении тех государств, которые отказываются принимать у себя соискателей убежища.