Большинство нелегальных мигрантов стремятся попасть в Германию
Целью многих нелегальных мигрантов, въехавших на территорию Европейского Союза, является Германия.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министерство внутренних дел ФРГ.
"Большое количество мигрантов, уже какое-то время находящихся в Греции или только прибывших в эту страну, отправляются дальше - в Западную или Северную Европу", - заявила официальный представитель МВД.
Читайте такжеИталия оказалась в центре скандала из-за отказа пропустить судно с 629 голодающими мигрантами из Африки
Греция, по ее словам, по-прежнему является "важным центром незаконной миграции в Европу и ключевым пунктом нелегальной перевозки людей".
Мигранты, пытающиеся попасть в ФРГ, а также в другие страны на западе и севере Европы, в основном движутся по Балканскому маршруту. Отправным пунктом для них являются сухопутные границы Греции с Македонией и Албанией, а также греческие воздушные и морские порты. Представитель немецкого министерства внутренних дел назвала эту территорию "темной зоной".
По данным Европейского союза, в настоящее время в Греции зарегистрированы более 50 тыс. мигрантов или беженцев. Лишь в этом году на греческие острова прибыли почти 12 тыс. просителей убежища, а турецко-греческую сухопутную границу до конца мая пересекли 6 тыс. мигрантов. По сравнению с прошлым годом, их доля возросла на 600 процентов.
Как сообщал УНИАН, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за введение Евросоюзом финансовых санкций в отношении тех государств, которые отказываются принимать у себя соискателей убежища.