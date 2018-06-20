Американская телеведущая Опра Уинфри вошла в список 500 самых богатых людей в мире

09:12, 20 июня 2018
Мир
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Опра Уинфри / REUTERS

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Bloomberg отмечает, что Уинфри стала первой темнокожей женщиной-предпринимателем, попавшей в этот список. Ее состояние оценивается в $4 млрд. За год оно выросло на $427 млн, во многом благодаря подорожанию акций компании Weight Watchers — Уинфри владеет долей компании в 10% и входит в ее совет директоров.

Таким образом, в настоящий момент в топ-500 богатейших людей Bloomberg входят 65 женщин, из которых шестеро — предприниматели.

В январе этого года СМИ сообщили о планах Уинфри баллотироваться в президенты США. Несмотря на то, что сообщение скоро опровергли, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду на ее участие.

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Теги: #Опра Уинфри президент